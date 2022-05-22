Даниэль Мальдини выиграл Серию А с «Миланом». До этот титул с клубом брали его отец и дед

Даниэль Мальдини выиграл чемпионат Италии с «Миланом» в этом сезоне.
20-летний хавбек является сыном экс-защитника «россонери» Паоло Мальдини и внуком Чезаре Мальдини, который также провел в «Милане» большую часть своей карьеры.
Паоло Мальдини является 7-кратным чемпионом Италии, Чезаре Мальдини выиграл с клубом четыре чемпионских титула.
Даниэль Мальдини в этом сезоне провел восемь игр в Серии А и забил один гол. Его статистика – здесь.
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам