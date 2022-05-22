Даниэль Мальдини выиграл Серию А с «Миланом». До этот титул с клубом брали его отец и дед

выиграл чемпионат Италии с «Миланом» в этом сезоне.

20-летний хавбек является сыном экс-защитника «россонери» Паоло Мальдини и внуком Чезаре Мальдини, который также провел в большую часть своей карьеры.

является 7-кратным чемпионом Италии, выиграл с клубом четыре чемпионских титула.

Даниэль Мальдини в этом сезоне провел восемь игр в Серии А и забил один гол. Его статистика – здесь.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам