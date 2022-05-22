«МЮ» не выиграл ни одного матча без Роналду в этом сезоне АПЛ

не одержал ни одной победы без в составе в этом сезоне .

В 38-м туре команда на выезде проиграла (0:1). Португалец пропустил матч из-за травмы бедра.

Форвард перешел в «МЮ» из на старте прошлого сезона, когда уже были сыграны три тура чемпионата.

После этого он по разным причинам пропустил пять игр «Юнайтед» в Премьер-лиге. Два матча без него команда завершила вничью и три раза проиграла.

С подробной статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.

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