Антонио Рюдигер: «Давление – это не про футбол. Давление – когда не знаешь, что будешь есть завтра. В Сьерра-Леоне мне пытались продать хлеб. Вот это реальная жизнь»

объяснил, почему не ощущает давления при игре в футбол.

«Там, откуда я родом, давление – это не про футбол. Давление – это когда не знаешь, что будешь есть завтра.

Каждый раз, когда я чувствую хоть малейшее давление, зашнуровывая бутсы перед матчем, мне на ум приходит конкретное воспоминание, и мне сразу становится спокойно.

Когда я впервые оказался в Сьерра-Леоне с родителями после гражданской войны (Рюдигер родился в Берлине, его мать – уроженка Сьерра-Леоне – прим. Sports.ru), мы ехали на такси из аэропорта и застряли в пробке. Мы сидели, не двигаясь, а я смотрел в окно на всю эту нищету и голод. Все эти мужчины и женщины продавали фрукты, воду, одежду и другие вещи на обочине дороги людям, едущим из аэропорта.

Именно в этот момент я понял, почему мои родители никогда бы не назвали наш район в Берлине «гетто». Они всегда говорили, что это рай на земле. И только когда я поехал в Сьерра-Леоне, я, наконец, понял их точку зрения. Потому что к нашей машине подошел парень, продающий хлеб, и он выглядел так отчаянно. Мы сказали ему: «Нет, нет, нам не надо».

Потом к нашей машине подошел еще один парень, который продавал хлеб, и еще сильнее пытался продать его. Он говорил о том, насколько свежий у него хлеб. «Нет, нет. Спасибо». Потом к нашей машине подошел третий парень, который продавал хлеб, и он очень суетился. Он говорил о том, что у него лучший хлеб в городе, и просил: «Пожалуйста, пожалуйста, купите хлеб у меня».

Я думаю об этом, когда начинаю чувствовать какое-то давление из-за футбола. Потому что правда в том, что все трое этих парней продавали один и тот же хлеб, из одной и той же пекарни, в одни и те же машины. У одной из этих семей на столе была тарелка с едой. У двух других, возможно, нет.

Вот это давление. Вот это реальная жизнь.

Так что, если честно, перед финалом Лиги чемпионов [с «Ман Сити»] я спал как младенец, а проснувшись, чувствовал себя непобедимым», – написал защитник в колонке.

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