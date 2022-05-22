Эррера о сезоне «ПСЖ»: «Вылет из ЛЧ от «Реала» несправедлив. Стать чемпионом страны нелегко – «Барса», «Атлетико» не смогли»

считает, что «ПСЖ» несправедливо вылетел из .

– Мы очень хорошо начали сезон, но потом случилось что-то странное. На мой взгляд, наш вылет из Лиги чемпионов несправедлив. Мы провели два очень хороших матча против «Реала», но дальше прошли они.

Это причиняло нам сильную боль. Мы понимаем, что болельщики расстроены, но поверьте, мы очень страдали из-за этого вылета.

– Это был хороший сезон для ?

– Когда ты выигрываешь чемпионат после сезона, в котором был не слишком успешен, это хороший сезон. Но не отличный, потому что мы вылетели из Лиги чемпионов – на мой взгляд, несправедливо, потому что мы играли хорошо.

Но, в конце концов, стать чемпионом страны нелегко. , « не смогли. Так что мы должны ценить победу в чемпионате Франции, – сказал хавбек «ПСЖ».

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