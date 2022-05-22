В плей-офф ЛЧ планируют разводить лучшие команды группового этапа по разным концам сетки, чтобы они не пересекались до финала. Клубы из одной страны смогут сыграть между собой

УЕФА может продолжить реформировать Лигу чемпионов.

Ранее союз утвердил новый формат проведения еврокубков по «швейцарской системе». В Лиге чемпионов 36 команд будут помещены в одну общую таблицу, где каждый клуб проведет минимум 8 матчей – против 8 разных соперников (4 дома, 4 на выезде).

Команды, которые займут 8 первых мест, автоматически выйдут в 1/8 финала турнира, а команды с 9-го по 24-е места, проведут двухматчевый плей-офф за выход в эту стадию.

По информации ESPN, УЕФА может внести еще несколько изменений. Во-первых, после группового этапа будет отменено правило, по которому представители одной страны (ассоциации) не должны играть друг с другом.

Во- вторых, всем 24 командам, вышедшим в плей-офф, будет присвоен номер посева в соответствии с выступлением на групповом этапе. Клубы, показавшие лучшие результаты на групповом этапе, будут распределены по разным концам сетки – например, лучшая команда группового этапа будет помещена в верхнюю половину сетки, а вторая – в нижнюю, чтобы они не пересеклись до финала.

Схожий принцип будет применяться и с командами, занявшими 9-16 места на групповом этапе – эти клубы будут определены в пары и распределены по сетке в зависимости от места на групповом этапе.

пока не определился, как будет происходить посев команд, занявших места с 17-го по 24-е.

Эти изменения планируется внедрить с сезона-2024/25 – с этого сезона ЛЧ будет проходить в новом формате.

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