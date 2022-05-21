«Не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира?» Борис Ротенберг о борьбе «Сочи» за титул

Президент «Сочи» Борис Ротенберг не исключает борьбы за победу в чемпионате России.
«Любые соревнования всегда привлекательны. Они дают рост спортсмену, чтобы развиваться.
Чемпионство? А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира, да? Мы выходим побеждать в каждой игре. После сегодняшнего результата они готовы двигаться вперед. Спорт все покажет. Но понижать спортивный уровень нам нельзя.
Скауты работают. Вечно нынешняя ситуация не будет продолжаться.
Попов, может, и хотел бы остаться в клубе, но травмы, возраст», – сказал Ротенберг.
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