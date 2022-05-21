«Не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира?» Борис Ротенберг о борьбе «Сочи» за титул

Теги Зенит премьер-лига Россия Ивелин Попов Борис Ротенберг-старший Чемпионат.com Сочи Футбол

Президент «Сочи» Борис Ротенберг не исключает борьбы за победу в чемпионате России.

«Любые соревнования всегда привлекательны. Они дают рост спортсмену, чтобы развиваться.

Чемпионство? А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира, да? Мы выходим побеждать в каждой игре. После сегодняшнего результата они готовы двигаться вперед. Спорт все покажет. Но понижать спортивный уровень нам нельзя.

Скауты работают. Вечно нынешняя ситуация не будет продолжаться.

Попов, может, и хотел бы остаться в клубе, но травмы, возраст», – сказал Ротенберг.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные