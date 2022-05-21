Мбаппе о новом контракте с «ПСЖ»: «Убежден, что могу расти в клубе, который дает все возможности выступать на высшем уровне»

прокомментировал продление контракта с «ПСЖ».

Нападающий подписал новое соглашение с парижским клубом сроком до 2025 года.

«Я хотел бы объявить, что решил продлить свой контракт с , и я, конечно, очень рад этому. Я убежден, что могу продолжать расти здесь, в клубе, который дает все возможности выступать на самом высоком уровне.

Я также очень счастлив, что могу продолжать развиваться во Франции, стране, где я родился, рос и преуспевал.

Я хотел бы поблагодарить президента Насера Аль-Хелайфи за его доверие, понимание и терпение. Я также думаю обо всех болельщиках «Пари Сен-Жермен» во Франции и во всем мире, о бесчисленных проявлениях любви с их стороны, особенно в последние месяцы. Именно вместе, сплоченные и амбициозные, мы встретим самые невероятные вызовы», – сказал Мбаппе.

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