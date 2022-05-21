Игрок «Рубина» Зотов: «Команда профессиональной лиги должна не говно пинать, а выходить и выигрывать. Слуцкий ничего не сказал в раздевалке»

прокомментировал поражение от «Уфы» (1:2) в матче .

– Мы ничего не знаем о нашем будущем, никто ничего не говорит.

Официально мы вылетели, а что решит лига – неизвестно. Слуцкий ничего не сказал в раздевалке, только поблагодарил за сезон.

– Что сломало команду, кроме отъезда легионеров?

– Все, что я скажу, будет банальной отмазкой.

Да, ушли легионеры, да, мы выходили на матчи с травмами, но это отмазки. Команда профессиональной лиги должна выходить и выигрывать, а не говно пинать.

– Слуцкий хочет организовать прощальный ужин?

– Он ничего не говорил.

– Впервые пришло больше 20 тысяч болельщиков, но извиниться перед ними вышли лишь четверо. Почему?

– Болельщикам тяжело, когда команда проигрывает. Мы также расстроены. Поэтому просто остаться на поле – очень тяжело. Хочется забиться в комнате и никуда не выходить, – сказал защитник казанской команды.

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