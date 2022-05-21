Семак про 0:1 с «Нижним Новгородом»: «1-й тайм не очень, 2-й понравился, но «Зениту» не хватило голов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры с «Нижним Новгородом» (0:1) в РПЛ.
«К сожалению, в первом тайме острых моментов нами создано мало.
Во втором тайме играли гораздо активнее, создавали моменты очень хорошие, но для того, чтобы выигрывать, нужно забивать. Но сегодня, к сожалению, забить не получилось
У своих ворот допустили ошибку, которая, к сожалению, привела к пенальти. Еще раз: первый тайм не очень, второй тайм понравился.
Единственное, чего не хватило, – это забитых мячей», – сказал Семак.
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