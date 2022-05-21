Осинькин о Самаре: «Сильный регион. Люди достойны иметь команду, которая будет бороться за самые высокие места»

подвел предварительные итоги выступления в уходящем сезоне .

Главный тренер самарского клуба высказался в преддверии матча 30-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Опасались, что потеря шести футболистов стартового состава может плохо сказаться на команде. Первые игры после зимней паузы показали, что продолжаем быть конкурентоспособными. Хочу, чтобы мы теряли меньше футболистов, но иногда получаем такие предложения, от которых тяжело отказаться. Мы не можем запретить Сергееву перейти в «Зенит».

Хотел бы, чтобы «Крылья Советов» продолжали прогрессировать. Мы задали определенный вектор — играем молодыми российскими футболистами. У нас нет предубеждений насчет иностранных игроков, но они должны соответствовать уровню команду и быть молодыми. Этот вектор на современный футбол мог бы нам помочь в формировании всего клуба.

Самара — большой город, сильный регион. Люди достойны иметь команду, которая будет бороться за самые высокие места», — сказал Осинькин.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам