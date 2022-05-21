Осинькин о будущем: «Меня все устраивает в «Крыльях». Здесь мы еще не все сказали»

Главный тренер высказался о своем будущем.

— Вы бы хотели остаться в Самаре и достичь именно здесь какого-то результата?

— Много разговоров такого плана в последнее время. Скажу так: где бы я ни работал, всегда пытался строить на перспективу. Работаю в «Крыльях» с большим удовольствием, меня все здесь устраивает. Посвящаю каждый день, чтобы команда, клуб становились сильнее.

Своей работой за последние два года мы немного отсеяли часть клубов, на которые можно было бы раньше с интересом смотреть. Сейчас этих клубов осталось очень мало. Считаю, что здесь мы еще не все сказали. В Самаре можно работать и прогрессировать. Надеюсь, выстроим систему, которая позволит команде идти дальше.

— То есть, резюмируя, Самару уже ради абы кого, и даже не ради каждой московской команды покинешь?

— Да, наверное, можно сформулировать так. Не надо конкретики. Возможности у некоторых клубов действительно большие, гораздо выше, чем в Самаре, но сейчас меня все устраивает в «Крыльях», — сказал Осинькин.

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