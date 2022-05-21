Игорь Акинфеев: «Я должен быть рад, что ЦСКА посчитал нужным продлить со мной контракт»

Вратарь Игорь Акинфеев высказался о заключении нового соглашения с до 2024 года.

«Болельщики должны быть рады, что я продлил контракт? Скорее я должен быть рад, что клуб посчитал нужным продлить со мной контракт. Я всегда полностью отдавался и буду отдаваться делу, потому что футбол — моя любимая работа. ЦСКА — мой родной, любимый и самый лучший клуб в мире.

Очень счастлив, что мы продлеваем соглашение. Не буду говорить громких слов о том, что буду долго служить верой и правдой. Я уже больше 30 лет в клубе, если считать с четырехлетнего возраста, и я очень счастлив.

Завтра последний матч, потом сборы. Надеюсь, нам удастся переломить череду неудачных сезонов, которые проходят без наград, без кубков. Переломный момент всегда наступает, сейчас он у нас, и к этому надо относиться с пониманием. Я думаю, что все будет нормально», – сказал Акинфеев.