«Ман Сити» показал домашнюю форму – голубую с красно-белыми элементами. Комплект посвящен успехам клуба в 1960-х

«Манчестер Сити» показал домашнюю форму на сезон-2022/23.

Комплект от компании выполнен в традиционном для голубом цвете. На вороте и рукавах есть красно-белые вставки.

Как пишет пресс-служба клуба, эта форма вдохновлена историей «Ман Сити», а именно – командой, которая в конце 1960-х выиграла все трофеи в Англии, а в 1970 году взяла Кубок обладателей кубков.

Также комплект посвящен Колину Беллу – одному из величайших игроков в истории «Ман Сити», выступавшему за клуб с 1966 по 1979 год. Он скончался в январе 2021 года.

Фото: сайт «Манчестер Сити»

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