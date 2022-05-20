Бабаев об уходе Дзагоева: «Футболист такого масштаба не должен сидеть на скамейке. Ждем в структуре ЦСКА по завершении карьеры»

прокомментировал уход из ЦСКА.

«Алан войдет в историю как один из самых знаковых футболистов нашего клуба. Дзага перешел к нам в 17 лет и сразу же стал показывать высочайший уровень игры.

Алан – игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Многочисленные трофеи тех лет невозможно представить без Дзагоева, а его чемпионский гол «Рубину» каждый болельщик ЦСКА будет помнить до конца жизни.

Несмотря на многочисленные повреждения, Алан всегда демонстрировал бойцовские качества, помогая команде в трудные минуты. В последнее время Дзага стал получать мало игрового времени в составе команды. Но он футболист такого масштаба, который не должен сидеть на скамейке.

У нас было джентельменское соглашение, подразумевающее досрочный уход Дзагоева в случае, если он будет мало играть. Мы желаем Алану получать максимальное удовольствие от игры в футбол. А после завершения карьеры ждем его уже в структуре клуба», – сказал генеральный директор ЦСКА.

Дзагоев перешел в ЦСКА в 2007 году, проведя первый матч за клуб в апреле 2008-го. 31-летний игрок провел за армейцев 397 игр, забил 77 голов.

В составе ЦСКА Дзагоев стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

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