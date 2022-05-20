Чемпионат Испании. «Реал» примет «Бетис», «Райо Вальекано» против «Леванте»

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«Реал» примет «Бетис» в матче 38-го (заключительного) тура Ла Лиги. 

В субботу «Валенсия» сыграет с «Сельтой». 

В воскресенье «Севилья» примет «Атлетик», «Атлетико» сыграет с «Сосьедадом» на выезде, а «Барселона» будет противостоять «Вильярреалу». 

Чемпионат Испании

38-й тур

Реал Мадрид – Бетис
Дата проведения
20 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Райо Вальекано – Леванте
Дата проведения
20 мая, 22.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Валенсия – Сельта
Дата проведения
21 мая, 18.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Эльче – Хетафе
Дата проведения
22 мая, 18.30, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Алавес – Кадис
Дата проведения
22 мая, 21.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Гранада – Эспаньол
Дата проведения
22 мая, 21.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Осасуна – Мальорка
Дата проведения
22 мая, 21.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Севилья – Атлетик
Дата проведения
22 мая, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Сосьедад – Атлетико
Дата проведения
22 мая, 23.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Барселона – Вильярреал
Дата проведения
22 мая, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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