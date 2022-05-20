Чемпионат Испании. «Реал» примет «Бетис», «Райо Вальекано» против «Леванте»

примет «Бетис» в матче 38-го (заключительного) тура Ла Лиги.

В субботу сыграет с «Сельтой».

В воскресенье примет «Атлетик», сыграет с «Сосьедадом» на выезде, а будет противостоять «Вильярреалу».

38-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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