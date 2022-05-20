Чемпионат Испании. «Реал» примет «Бетис», «Райо Вальекано» против «Леванте»

«Реал» примет «Бетис» в матче 38-го (заключительного) тура Ла Лиги.
В субботу «Валенсия» сыграет с «Сельтой».
В воскресенье «Севилья» примет «Атлетик», «Атлетико» сыграет с «Сосьедадом» на выезде, а «Барселона» будет противостоять «Вильярреалу».
38-й тур
- Дата проведения
- 20 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 20 мая, 22.00, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 21 мая, 18.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 22 мая, 18.30, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 22 мая, 21.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 22 мая, 21.00, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 22 мая, 21.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 22 мая, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 22 мая, 23.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 22 мая, 23.00, «Камп Ноу»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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