Непомнящий о сексе на 1-м свидании: «Раньше – два-три года отношений, вероятно, без секса. Сейчас другое время, я к этому просто отношусь»

поделился мнением о развитии интимных отношений.

– Можно ли заниматься сексом на первом свидании?

– Если это свидание, то это одно. Раньше, прежде чем жениться, два-три года отношений, встреч. И, вполне вероятно, ни разу секса, абсолютно.

Сейчас немного по-другому. Я знаю, что собираются какие-то вечеринки, где между собой есть сразу договоренности о интиме.

– Есть такое.

– Я к этому отношусь просто и понимаю, что сейчас совершенно другое время.

Я знаю, что бывают такие моменты: встречаются люди в ночном клубе, привет-привет, как зовут – или могут даже не спрашивать. И утром проснулись. Это нормально, и до свидания – больше никто никого не видел, – сказал бывший тренер «Томи» и советник президента ЦСКА в интервью Sports.ru.

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