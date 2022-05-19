Шерингем про «МЮ»: «Надо строить игру вокруг Роналду и снабжать его мячом. Он невероятно талантлив»

Экс-нападающий Тедди Шерингем призвал подписать центрфорвардов.

«Да, надо взять как минимум двоих. Если в команде останется только Роналду, нужно иметь как минимум трех способных нападающих. Я знаю, что там есть Рэшфорд, но нужны еще как минимум двое – причем высокого уровня.

Есть очевидный вариант с из . На месте «МЮ» я бы разбил копилку и купил его. Но вопрос в том, захочет ли переходить сам Харри, учитывая последний сезон. Впрочем, футболистам сложно отказать «МЮ», ведь это огромный и прекрасный клуб.

Называть Роналду проблемой для «МЮ» слишком грубо. Нужно менять игровой стиль, если у тебя в составе Криштиану, потому что даже сейчас он не чистая «девятка».

Роналду невероятно талантлив, нужно строить вокруг него игру и снабжать его мячом. Это лучший способ чего-то добиться», – сказал Шерингем.

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