Тедди Шерингем: «Кейн с большей вероятностью выиграет трофеи в «Тоттенхэме» Конте, чем в «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Тедди Шерингем премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Харри Кейн Эрик тен Хаг Футбол

Тедди Шерингем высказался об интересе «Манчестер Юнайтед» к Харри Кейну.

«Если бы вы были фанатом «Юнайтед», вы бы хотели, чтобы Кейн присоединился к вашему клубу. Если бы Харри Кейн был доступен, я думаю, что каждый клуб в мире хотел бы включить его в свой список.

«Манчестер Юнайтед» опускается в иерархии крупных игроков на рынке, но, несмотря на это, они по-прежнему являются огромным клубом. Если они все-таки позвонят, им будет трудно отказать.

Я думаю, все дело в тренерах, которые будут во главе, и в том, в правильном ли направлении тебя ведут. Я думаю, что тен Хагу будет очень нелегко направить лодку в правильном направлении, находясь в «Манчестер Юнайтед».

Я бы сказал, что у «Тоттенхэма» сейчас больше шансов выиграть трофеи. Я думаю, что Кейн с большей вероятностью выиграет что-то в «Тоттенхэме» с Конте во главе, чем в «Манчестер Юнайтед» в данный момент», – сказал бывший нападающий манкунианцев Genting Casino.

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