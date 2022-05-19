«Это как списывать в университете: у кого-то более уверенно, а у кого-то – нет. Всегда прислушиваешься к более опытному человеку». Каманцев об авторитете ВАР

Глава департамента судейства рассказал о взаимодействии рефери и ВАР.

– Получается, что ВАР сделал две или три проверки и подобрал доказательства на каждый эпизод, но судья может, ничего не доказывая, сказать: «Я так решил»? – Да. Он находится на поле под давлением и должен принимать решение. ВАР – помощник, как резервный арбитр или ассистент. Ассистент судьи может поднять флаг на офсайд, а главный сказать, что его там не было. Он царь, и бог, и сам себе начальник. ВАР – это фактически продвинутые видеооператоры, которые посмотрели и сказали, что советуют или не советуют пересмотреть.

Но арбитр все равно может сказать: рискну, оставлю решение, может быть, оценку сохраню. Как с этим бороться? Если решение неверное, то ты получишь большой минус. Потому что тебя вызвали, но ты все равно сохранил решение. Тогда это не одна ошибка, а две. Это будет плохо, за это мы будем наказывать.

А если ты ошибся, подошел к монитору и увидел ошибку, то молодец. Мы делаем все, чтобы стимулировать принятие правильных решений и не было помыслов отстаивать неправильное решение. Мы просто хотим справедливости.

Мы пришли к тому, что ВАР отменяет 50% ошибок, а теперь мы боремся за каждый процент, который имеет отдельную причину.

В упрощенных системах ВАР нет таких жестких требований. Там могут отсутствовать опытные операторы, которые выбирают нужные судьям ракурсы, и смотрят повторы на более дешевой системе. Операторы – тоже грамотные ребята и, наверное, могут уже и сами звать к монитору, но для экономии секунд должен быть арбитр, который сам трактует момент.

Шеренга арбитров на ВАР и АВАР нужна УЕФА только для одного: экономия времени. Лига чемпионов, рекламное время, динамика и прочее. Поэтому нужны люди, которые позовут посмотреть и подготовят момент, чтобы сэкономить секунды.

– «Шеренга арбитров» ищет повторы и доказательства на каждый момент и не позовет арбитра, если не уверена в его ошибке.

– Допустим, бежит смотреть повтор , темпераментный и понимающий, какой у него уровень судейства. А зовет его юный . Да, Бобровский сидел, искал повторы, но Карасев скажет: «Я разбираюсь лучше тебя. И сам тебе все объясню сейчас, как правильно».

А если, наоборот, позовет опытный арбитр, то реакция противоположна. В одном матче на ВАР был и позвал молодого судью к просмотру. Там произошла небольшая техническая ошибка, картинка на мониторе появилась раньше, чем судья подошел.

И арбитр еще даже не вышел с поля, помнил, что его зовет Безбородов, и сказал: «А зачем мне туда идти? Я отсюда вижу, что это пенальти». Он даже не успел подойти к монитору!

– Так это же просто давление авторитетом.

– Ну так же везде. Ты всегда прислушиваешься к более опытному человеку, который меньше ошибается. Это как списывать в университете: у кого-то ты более уверенно списываешь, а у кого-то – нет. В идеальной системе у вас есть 20 арбитров, которые одинаково воспринимают футбол и судят на одном уровне. Конечно, в таком случае арбитр на ВАР будет просто подтверждать решение.

Но у нас же не так! У нас 20 арбитров, 8 из них – неопытные. Все разные. Хорошо бы назначать на ВАР Мешкова, а в поле – Иванова или Карасева, топ-бригады, которые судят Лигу чемпионов. Но остальные матчи тоже надо кем-то закрывать? И там нет идеальных комбинаций, слаженности и понимания трактовок, – сказал Павел Каманцев в интервью .ru.

Все проблемы судейства и ВАР – в одном интервью боссов. От ужасной съемки до 18 минут просмотра повторов

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