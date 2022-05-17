«Ювентус» может купить Муриэля из «Аталанты» на замену Дибале

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«Ювентус» может купить Луиса Муриэля

Как сообщает Tyc Sports со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, туринцы могут подписать нападающего «Аталанты» в качестве замены Пауло Дибале, который покинет команду свободным агентом по завершении сезона. 

Сумма трансфера 31-летнего колумбийца оценивается в 22 миллиона евро, но «Юве» намерен приобрести игрока дешевле, поскольку срок контракта Муриэля с «Аталантой» истекает уже через год. 

В этом сезоне форвард провел 39 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 10 результативных передач. 

С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь

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