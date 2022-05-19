Арсенал – Эвертон 22.05.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

В воскресенье, 22 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» встретятся «Арсенал» и «Эвертон» в рамках заключительного 38 тура АПЛ. Поединок начнется в 18:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Арсенал»

Команда Артеты в текущем сезоне Чемпионата Англии не блистает, но при этом проводит неплохой для себя сезон в отличие от прошлого, где даже не попал в семерку. Сейчас же они идут на 5-ой позиции в таблице и ниже уже не опустятся. В их активе 66 баллов, которые были набраны в 37 матчах и они еще могут попасть в зону ЛЧ, где на 4-ой позиции пока располагается перед последним туром «Тоттенхэм», имеющий на 2 очка больше. А вот выше уже не подняться: у «Челси» на 4 очка больше, при том что осталось сыграть 1 матч «Арсеналу».

В показателе результативности в этом сезоне лондонцы не блещут, но все же и забиваю немало: на их счету 56 голов, что всего лишь 8-ой показатель в АПЛ. А вот по пропущенным голам в чемпионате они идут повыше – на 7-ой строчке и пропустили они 47 мячей.

«Арсенал» в последних 5 матчах АПЛ выиграл трижды и в 2 встречах проиграл. Сначала они дома обыграли «МЮ» (3:1), где удалось забить быстрый гол уже на 3 минуте и на 32 минуте его упрочить, хоть Роналду и отквитал для своей команды 1 гол, но лондонцы на этот гол ответили еще одним своим мячом.

Следом удалось обыграть еще 1 сильную команду в лице «Вест Хэма». Играя в гостях им удалось создать больше моментов чем у «молотобойцев», что и привело в итоге к большему количеству голов. «Арсенал» открыл счет на 38 минуте и пропустил уже в концовке первого тайма, но смог в начале второго тайма забить победный мяч.

И третью победу кряду они одержали над «Лидс» (2:1), где к 10 минуте уже вели в счете (2:0), благодаря дублю Нкетиа. На 27 минуте удалили игрока «Лидс», но лондонцы не смогли воспользоваться этим преимуществом и пропустили 1 мяч, ни разу не забив в большинстве.

Но вот в последних 2 турах последовали поражения, которые отодвинули команду от зоны ЛЧ. Сначала было крупное поражение от «Тоттенхэма» (0:3), а в последнем туре от «Ньюкасла» (0:2).

Футбольный клуб «Эвертон»

Команда Лэмпарда в этом сезоне АПЛ еще не обеспечила себе сохранение прописки в элитном дивизионе и на текущий момент от зоны вылета всего в 2-ух баллах. Сезон для них выдался неудачным и если раньше они всегда боролись за места в зоне еврокубков, то в этом сезоне спасаются от вылета. Они набрали всего 36 баллов в 36 матчах Чемпионата Англии и выиграли всего лишь 10 встреч. Сейчас они идут на 16-ой строчке в таблице и на 1 балл опережают 17-ый «Лидс» и на 2 очка 18-ый «Бернли», а вот от 15-го «Саутгемптон» отстают на 4 балла при одной игре в запасе. Но если же лондонцы выиграют в 1 из 2 оставшихся матчей, то останутся в АПЛ.

«Ириски» в текущем сезоне лучшие по результативности слабоваты и забили всего 39 мячей за 36 матчей – это 15-рый результат в Чемпионате Англии.

«Эвертон» в последних сыгранных 5 турах АПЛ победил дважды, столько же проиграл и 1 раз сыграл вничью. Сначала они уступили в гостях «Ливерпулю» (0:2), а в следующем матче чемпионата смогли обыграть дома «Челси» (1:0), при том что в этой встрече они практически весь матч отбивались и мало контролировали мяч, но смогли 1 из своих немногочисленных моментов успешно реализовать в начале второго тайма, когда на 46 минуте отличился Ришарлисон.

В следующем туре на кураже после победы над «Челси», удалось обыграть и крепкий «Лестер» (2:1), который большую часть в матче доминировал над оппонентом, но «ириски» вновь смогли показать потрясающую реализацию своих моментов и забили 2 мяча к 30-ой минуте встречи, которые позволили забрать 3 очка.

В последних 2 турах лондонцы забуксовали. Сначала безголевая ничья (0:0) в матче с «Уотфордом», а в последнем сыгранном туре был проигрыш на родной арене «Брентфорду» (2:3).

Прогноз на матч «Арсенал» – «Эвертон»

«Арсенал» и «Эвертон» в последних пяти очных встречах показали следующий результат:

07.12.21 «Эвертон» – «Арсенал» 2:1;

23.04.21 «Арсенал» – «Эвертон» 0:1;

19.12.20 «Эвертон» – «Арсенал» 2:1;

23.02.20 «Арсенал» – «Эвертон» 3:2;

21.12.19 «Эвертон» – «Арсенал» 0:0.

«Эвертон» побеждает в последних 3-х очных поединках с «Арсеналом», при этом в 2-ух из них обе команды отличались.

«Арсенал» в последних 2-х матчах лихорадит и ничего не получается в атаке, а в особенности в завершении, и им не удалось забить в этих встречах. «Эвертон» тоже после победной серии в 2-х матчах добивается не лучшего результата и набрали лишь 1 балл, но им очень нужны 3 очка, т.к. есть вероятность что они могут вылететь, все конечно зависит еще от матча 37 тура, в любом случае они могут побороться еще за место выше в таблице и будут биться в матче с «Арсеналом» до последнего. Поэтому жду в этой встрече плотную борьбу в центре поля, которая не позволит соперникам забить много голов и при этом «Эвертон» вероятнее всего отберет очки у «Арсенала», который для них в последние годы стал удобным осперником.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Арсенал» – 1.54;

Победа «Эвертон» – 5.60;

Ничья – 4.50;

X2 – 2.50;

ТМ (3,5) – 1.47;

ИТМ1 (2,5) – 1.44

Ф2 (1,5) – 1.54.

Вероятный исход: X2, ТМ (3,5), ИТМ1 (2,5), Ф2 (1,5).

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Где смотреть Арсенал – Эвертон