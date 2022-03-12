Бабаев о ЦСКА: «Задачу попасть в зону еврокубков не снимаем. Будем отстаивать свои права»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Роман Бабаев Спорт-Экспресс Футбол

Роман Бабаев не снимает стоящую перед ЦСКА задачу завершить сезон в зоне еврокубков.

– Если говорить о задачах, то какая главная сейчас?

– Задача – побеждать в каждом следующем матче, стараться. А так таблицу уже посмотрели.

– А задача попасть в еврокубки?

– Грустная шутка, но, естественно, изначально ставим задачу о попадании в зону еврокубков. Мы не снимаем эту задачу.

– Вы не верите в улучшение ситуации?

– Верить надо всегда, но, как мы видим, пока не очень воспринимаются наши доводы, но в любом случае будем отстаивать свои права, – отметил генеральный директор ЦСКА.

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