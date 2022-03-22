Бабаев об отмене вылета из РПЛ: «Спортивный принцип будет еще больше нарушен, если отказаться от правил. Не знаю, как смотреть в глаза коллегам из ФНЛ»

поделился мыслями относительно вероятности введения моратория на вылет из РПЛ.

– Олег Яровинский, рассуждая о введении моратория на вылет, в качестве одного из аргументом привел то, что спортивный принцип в РПЛ уже нарушен.

– Я бы не хотел вступать в полемику. У меня немного другая точка зрения.

Считаю, что спортивный принцип будет еще больше нарушен, если отказаться от правил, которые были обговорены на берегу. Я не знаю, как смотреть в глаза коллегам из Олимп-ФНЛ.

Сейчас не стоит торопиться. Взять то же расширение РПЛ – да, звучит логично.

Но если удастся вернуть еврокубки, то что делать? Сокращать чемпионат? – заявил генеральный директор .

Клубы РПЛ – за заморозку вылета и расширение. Но это еще ничего не значит