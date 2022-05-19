«Интер» хочет продлить Шкриньяра до 2027-го и повысить ему зарплату с 3,5 до 5 млн евро в год на фоне интереса «МЮ», «Челси» и «Тоттенхэма»

«Интер» хочет продлить контракт с Миланом Шкриньяром, чтобы он не ушел в .

По данным La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб намерен продлить сотрудничество с защитником, нынешний контракт которого рассчитан до лета 2023 года. Сейчас Шкриньяр зарабатывает 3,5 млн евро в год.

«Интер» готов предложить ему контракт до 2027 года. Сначала по этому соглашению Милан будет получать 4,5 млн евро в год плюс бонусы, а в последующие годы его зарплата увеличится до 5 млн евро в год. хочет продлить контракт со Шкриньяром как можно скорее.

Интерес к Милану проявляют , и , поэтому «Интер» хочет обезопасить себя и сохранить лидера команды в составе.

В этом сезоне 27-летний футболист, который выступает за «Интер» с 2017 года, провел 47 матчей за клуб во всех турнирах и забил 4 гола. Его статистику можно изучить здесь.

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