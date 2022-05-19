Круговой о самом ярком моменте сезона: «7:1 со «Спартаком»

назвал разгромную победу над самым ярким моментом сезона.

– Какой для вас самый яркий момент сезона? О чем будете вспоминать потом?

– Со «Спартаком» дома, наверное, когда 7:1 выиграли.

– Впереди третий матч, в котором «Зениту» ничего не надо, нет турнирной мотивации. Как вы сами себя настраиваете на эти три игры? Нет ли такого, что чуть снизили к себе требования?

– Такого, чтобы снизил к себе требования, нет. Остался последний матч с очень хорошим и качественным соперником. Им нужны очки, а нам хочется показать хороший и качественный футбол, порадовать своих болельщиков победой.

– Вчера в соцсетях разошлось эмоциональное видео с вашей поклонницей, которая очень хочет футболку. Видели ли вы его? Нет ли желания встретиться с ней и что-то подарить?

– Да, меня тронуло это видео. И я уже попросил связаться с этой девочкой, чтобы она приехала на базу и я подарил ей свою футболку.

– Не за горами отпуск. Если можете, поделитесь планами, если это можно делать при главном тренере?

– Планов особо нет. Сначала немножко отдохну, съезжу куда-нибудь. А потом вернусь и начну работать, – сказал защитник .

Фильм «Мы – «Спартак»!» к столетию клуба. Смотрите бесплатно по промокоду KIONSPARTAK