Вратарь «Рейнджерс» Макгрегор – 3-й старше 40 лет футболист, сыгравший в финале еврокубков

Голкипер «Рейнджерс» принял участие в финале с «Айнтрахтом» (1:1, 4:5 по пен.).

В возрасте 40 лет и 107 дней шотландец стал третьим в истории игроком старше 40 лет, вышедшим на поле в решающем матче еврокубков.

Ранее это сделали вратари Эдвин ван дер Сар (экс-«Манчестер Юнайтед», 40 лет и 211 дней в финале ЛЧ-2011) и (экс-«Ювентус», 41 год и 86 дней в финале Кубка чемпионов-1983).

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