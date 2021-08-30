«Спасибо, что наконец-то покидаешь нас. С твоим уходом мы заиграем еще лучше». Соболев записал шутливое обращение к Кралу

Футболисты попрощались с полузащитником Алексом Кралом, который перешел в «Вест Хэм».

«Алекс, спасибо, что наконец-то покидаешь нас. Мы не будем скучать, потому что с твоим уходом мы заиграем еще лучше.

Ну а на самом деле, спасибо тебе за выступления за «Спартак». Ты был хорошим футболистом. Надеюсь, что у тебя в Англии все получится. Удачи во всем», – сказал форвард .

Также к чешскому хавбеку обратились , , , , , , Наиль Умяров, , Айртон и Йоррит Хендрикс.

арендовал Крала с обязательством выкупа при определенных условиях.

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