Клопп о резервистах «Ливерпуля»: «Они словно «Феррари» в гараже. Это прям вау!»

прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (2:1) в .

Главный тренер отметил игроков неосновного состава.

«Я так доволен игрой, это так трогательно. Это прям вау! Эти парни! Они словно «Феррари» в гараже.

У меня никогда не было такой команды. Поскольку мы в большинстве случаях выигрываем, то спорить [о выборе состава], в общем-то, и незачем.

К этому можно относиться по-разному. Ты либо сдаешься, либо исполняешь свою роль в этой команде, а игроки, в свою очередь, постоянно подталкивают друг друга.

В итоге мы получаем абсолютно выдающийся результат. Сегодня был действительно особенный матч, мы приехали сюда и сделали что нужно, и у нас получилось благодаря парням.

Если бы не получилось, то это на сто процентов была бы моя ответственность. Но у нас получилось, и парни должны реально гордиться этим», – сказал Клопп.

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