Тренер «Айнтрахта» перед финалом ЛЕ: «Рейнджерс» – это что-то среднее между «Вест Хэмом» и «Барселоной»

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Оливер Гласнер поделился ожиданиями перед финалом Лиги Европы.

18 мая в финале турнира сыграют «Айнтрахт» и «Рейнджерс».

«Мы подошли к этому финалу с уверенностью в наших игроках. Считаю, что они очень хорошо подготовились к игре. Тренировка была очень хорошей, с очень хорошими эмоциями, все были очень сосредоточены.

«Рейнджерс» и «Айнтрахт» – команды, которые играют с большой страстью. Вся Европа будет наслаждаться этой игрой.

«Рейнджерс» – это что-то среднее между «Вест Хэмом» и «Барселоной».

Можно увидеть влияние нидерландского тренера – он любит хороший футбол. Но у него также есть определенный британский менталитет», – сказал главный тренер немецкого клуба.

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