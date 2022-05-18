Тренер «Рейнджерс» ван Бронкхорст перед финалом ЛЕ: «Огромная возможность завоевать второй еврокубок»

Джованни ван Бронкхорст высказался в преддверии финала .

Главный тренер «Рейнджерс» поделился мнением о матче с .

«Победа будет значить для меня очень многое. Здорово, что у нас есть шанс выиграть второй европейский трофей для (в 1972-м клуб выиграл Кубок обладателей кубков – прим. Sports.ru), это огромная мотивация для всех.

Конечно, такому матчу уделяется больше внимания, но ведь это финал, в котором ты можешь выиграть кубок. Мы должны концентрироваться на своей игре. Должно присутствовать определенное давление, чтобы все могли показать свой максимум. И это то, что мы должны сделать в среду.

Настроение очень хорошее, и мы очень рады играть в этом финале. Мы очень хорошо подготовились, и у нас был дополнительный день на подготовку в Глазго. Мы готовы к матчу.

Я выиграл пять трофеев за четыре года в «Фейеноорде», но «Рейнджерс» – это другое. Это клуб, за который я играл три года в 90-х, и я горжусь тем, что вывел парней в финал. Это огромная возможность завоевать второй еврокубок для клуба.

Мы проделали потрясающий путь, и это будет потрясающий финал. Но финал хорош только тогда, когда ты выигрываешь», – сказал ван Бронкхорст.

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