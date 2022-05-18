Колыванов возглавил «Текстильщик»: «Задача на следующий сезон — вернуться в ФНЛ-1»

прокомментировал свое назначение на пост главного тренера .

«Я дал согласие на то, чтобы работать в «Текстильщике». Все очень просто — хочется работать. Переговорил с руководством клуба, уже есть задачи. Понятное дело, что «Текстильщик» вылетает в ФНЛ-2, так как команда на последнем месте.

Есть конкретная задача на следующий сезон — вернуться в ФНЛ-1. Есть программа на три года. Я подписал контракт на один год. Для меня сейчас самое главное – выполнить требования и задачи, которые предстоят на следующий год», — сказал Колыванов.

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