Милнер о победе в Кубке Англии: «Сказал Тренту: «Твой шкафчик с трофеями полон, не устань от этого»

рассказал об эмоциях после победы в Кубке Англии.

«Ты видишь, что все испытывают то же, что и ты сам: облегчение, радость, все остальное. Это особенная группа игроков и особенная группа людей, с которыми можно поделиться эмоциями в раздевалке после игры.

Я сказал Тренту [Александер-Арнолду]: «Твой шкафчик с трофеями полон, но не устань от этого». Какой он невероятный игрок, но ему повезло, что он попал в такую хорошую команду.

Он заслуживает этого, потому что он хороший игрок, но никогда не знаешь, когда что-то изменится. Так что ты должен наслаждаться этими моментами, пока они есть», – сказал полузащитник .

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