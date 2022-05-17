ЦСКА не выкупит Гбамена. Он приходил на тренировки с похмелья и посещал ночной клуб чаще раза в неделю (Иван Карпов)

покинет ЦСКА летом.

Как пишет Иван Карпов, московский клуб не планирует продолжать сотрудничество 26-летним опорником. Сразу после матча 30-го тура между и «Ростовом» хавбек улетит во Францию.

Инсайдер утверждает, что Гбамен крайне непрофессионально относился к обязанностям в ЦСКА.

Так, футболист постоянно посещал клуб Secret Room – чаще, чем раз в неделю. Он приходил на тренировки с похмелья и с перегаром, однако Алексей и Василий Березуцкие не реагировали на поведение игрока публично.

Гбамен никогда не воспринимал аренду в ЦСКА всерьез. Он был недоволен тем, что команда поедет на матч с «Краснодаром» (0:1) на поезде.

Гбамен провел 15 матчей во всех турнирах за ЦСКА, забил 1 гол и отдал 2 передачи. Права на футболиста принадлежат .

Полную статистику 26-летнего футболиста можно изучить здесь.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам