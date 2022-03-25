ЦСКА о желании Гинера уволить Алексея Березуцкого: «Совет Карпову – выключить вентилятор»

В ЦСКА отреагировали на информацию журналиста Ивана Карпова про Алексея Березуцкого.

Сообщалось, что зимой президент армейцев хотел уволить 39-летнего тренера и вообще был против назначения.

«Просто Ваня Карпов очень давно и сильно нас «любит». И в минуты вдохновения, и, как говорится, в часы забвения. У него и в прошлом году, когда дела у команды шли не очень хорошо, во всем были виноваты Гинер и Бабаев. И сейчас, когда усилили состав яркими игроками, качественно провели подготовку на сборах, выдали пятиматчевую победную серию, Карпов нам рассказывает, что все это произошло не благодаря действиям и работе руководства, а вопреки.

Не буду комментировать все эти выдуманные нападки на наш клуб, а просто напомню читателям одну истину. В некоторых ситуациях принято говорить, что слова автора надо делить на два, четыре, а то и на восемь. В данном случае я бы посоветовал нашим болельщикам вообще не рассматривать его слова всерьез.

Ну а Ване, как коллега коллеге, советую уже выключить вентилятор и по любым интересующим его вопросам о ЦСКА обращаться напрямую в клуб», – сказал директор ЦСКА по связям с общественностью .