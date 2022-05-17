Клопп об игре во вторник после 120 минут в субботу: «Могли бы поставить на четверг. Немного, но лучше»

недоволен проведением игры с во вторник.

В субботу, 14 мая, «Ливерпуль» обыграл в финале Кубка Англии (0:0, 6:5 по пенальти).

Сегодня «красные» встретятся с «Саутгемптоном» в 37-м туре , а 22 мая примут в матче 38-го тура.

«Мы играли в субботу, было понятно, что возможны 120 минут игры, и они решили, что лучший вариант для нас – поставить следующий матч на вторник.

Могли бы дать среду теоретически, однако, думаю, это невозможно, так как в этот день состоится финал .

Тогда четверг, может? Это было было немного, но лучше», – сказал главный тренер .

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