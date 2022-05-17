Вячеслав Караваев: «Зениту» очень хотелось вновь участвовать в Лиге чемпионов. Увы, от нас ничего не зависит»

высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.

– Вы стали трехкратным чемпионом России. После какой из трех побед испытали наиболее яркие эмоции?

– Разницы в эмоциях нет. Любому профессиональному спортсмену приятно выигрывать, невозможно устать от побед. Мы играем для болельщиков, хотим постоянно завоевывать награды. Это эмоции, прилив новых сил. Приятно находиться на подъеме после побед!

– «Зенит» всегда ставит перед собой максимальные задачи. Не будет исключением и следующий сезон?

– Естественно, мы будем бороться за все российские трофеи.

– Сильно сожалеете, что не удастся сыграть на европейской арене?

– Конечно, жаль. Нам очень хотелось вновь участвовать в Лиге чемпионов, но, увы, здесь от нас ничего не зависит. Что ж, остается только работать, ждать и надеяться, что все изменится, – сказал защитник «Зенита».

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