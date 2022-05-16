Малафеев о Семаке: «Лучший тренер России. У него очень хорошо получается в «Зените»

назвал Сергея Семака лучшим тренером России.

точно заслужил продолжение работы в «Зените»: у него все очень хорошо получается, под его руководством клуб стал четырехкратным чемпионом России. Тем более что с каждым годом он набирается все больше опыта и все больше реализуется как тренер.

Понятно, что отсутствие еврокубков вводит определенные коррективы во все сферы: и в бюджет, и в количественный, качественный состав игроков. Но в целом я не думаю, что «Зенит» существенно сдаст позиции, даже если будет отсутствовать ряд ключевых игроков.

А Семак абсолютно точно заслужил новый долгосрочный контракт с , он сейчас лучший футбольный тренер России», – сказал бывший вратарь «Зенита».

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