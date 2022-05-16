«Барселона» даст Гави контракт до 2027-го с отступными в 1 миллиард евро. Это последнее предложение клуба

Теги Барселона Иван де ла Пенья Ла Лига Матеу Алемани агенты Гави Футбол

«Барселона» предложит Гави новый контракт. 

Сегодня директор каталонского клуба Матеу Алемани встретился с агентом игрока Иваном де ла Пеньей.

«Барса» сделает футболисту последнее предложение: соглашение будет рассчитано до 2027 года, сумма отступных составит 1 миллиард евро. Действующий контракт рассчитан до 2023 года. 

В текущем сезоне Ла Лиги 17-летний полузащитник провел 33 матча, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Его статистика – здесь

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