«Барселона» даст Гави контракт до 2027-го с отступными в 1 миллиард евро. Это последнее предложение клуба

предложит новый контракт.

Сегодня директор каталонского клуба встретился с агентом игрока Иваном де ла Пеньей.

«Барса» сделает футболисту последнее предложение: соглашение будет рассчитано до 2027 года, сумма отступных составит 1 миллиард евро. Действующий контракт рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне 17-летний полузащитник провел 33 матча, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.

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