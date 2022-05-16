«Барселона» даст Гави контракт до 2027-го с отступными в 1 миллиард евро. Это последнее предложение клуба

«Барселона» предложит Гави новый контракт.
Сегодня директор каталонского клуба Матеу Алемани встретился с агентом игрока Иваном де ла Пеньей.
«Барса» сделает футболисту последнее предложение: соглашение будет рассчитано до 2027 года, сумма отступных составит 1 миллиард евро. Действующий контракт рассчитан до 2023 года.
В текущем сезоне Ла Лиги 17-летний полузащитник провел 33 матча, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам