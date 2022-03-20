Тухель о 12 победах в 13 играх: «Челси» должен оставаться реалистом. «Сити» и «Ливерпуль» извлекают выгоду из наших проблем»

прокомментировал отрезок из 12 побед «Челси» в последних 13 играх.

Главный тренер лондонского клуба высказался после матча 1/4 финала Кубка Англии с «Мидлсбро» (2:0).

«Проблема в том, что наши соперники [«Манчестер Сити» и ] также демонстрируют выдающуюся форму и делают это на протяжении последних трех лет, поэтому нашей серии из 13 матчей попросту недостаточно.

Мы всегда будем биться до конца [в АПЛ], но при этом должны оставаться реалистами. Наши соперники извлекают выгоду из наших проблем, но это их право и заслуга.

В последних 12 матчах мы не всегда демонстрировали хорошую игру и иногда добивались результата лишь благодаря удаче. В качестве примера можно привести матч с «Пэлас», где мы выглядели не лучшим образом, но все же смогли забить в концовке и избежать потери очков.

У нас был сложный период, когда мы позволили «Ливерпулю» и уйти в отрыв. У нас были проблемы с травмами и коронавирусом, но мы всегда сохраняли максимальный настрой», – сказал Тухель.