Индзаги о шансах «Интера» на титул: «Я выигрывал скудетто с «Лацио», когда мы отставали на два очка. Это может повториться»

верит, что «Интер» может обойти «Милан» в борьбе за титул.

Тренер «нерадзурри» дал комментарий после победы над (3:1).

О матче

«После победы «Милана» было непросто, но команда очень хорошо сыграла против соперника, который создает проблемы на своем стадионе. Я поздравляю своих ребят, потому что это ни в коем случае нельзя было принимать как должное, особенно после того, как в среду мы отыграли 120 минут».

О том, сможет ли «Сассуоло» помешать взять титул

«Сассуоло» – очень хорошая команда, у них много индивидуально сильных игроков. Я считаю будущее скудетто, мест в еврокубках и вылетевших открытым.

Естественно, мы отстаем, поэтому нам нужна победа и поражение «Милана». Такое случалось раньше – я выиграл титул с «Лацио» (игроком в 2000 году – прим. Sports.ru), когда мы отставали на два очка, а «Ювентус» проиграл «Перудже». Так что это может повториться», – сказал Индзаги.

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