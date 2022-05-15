«Милан» станет чемпионом Италии, если «Интер» не обыграет «Кальяри» сегодня. В случае его победы «россонери» нужно 1 очко в матче с «Сассуоло»

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«Милан» может стать чемпионом Италии, если «Интер» потеряет очки в матче с «Кальяри».

«Россонери» в матче 37-го тура одолели «Аталанту» (2:0) и оторвались от «нерадзурри» на 5 очков по состоянию на данный момент.

Если «Интер» не сможет обыграть «Кальяри» в матче, начинающемся в 21:45 по московскому времени, то лишится шансов на скудетто.

В случае сегодняшней победы команды Симоне Индзаги разрыв между двумя претендентами на титул составит 2 очка перед последним туром, при этом у «Милана» в случае равенства очков будет преимущество за счет личных встреч. Таким образом, «Милану» для чемпионства хватит ничьей с «Сассуоло» 22 мая.

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