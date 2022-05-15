Анчелотти о составе на финал ЛЧ: «Возможно, Родриго и Вальверде выйдут в старте. Они будут играть»

Карло Анчелотти рассказал о планах «Реала» на финал Лиги чемпионов.
О составе на финал Лиги чемпионов
«Возможно, Родриго и Вальверде сыграют в старте против «Ливерпуля». Может быть, да, а может быть и нет, но они будут играть.
Вальверде должен чаще бить по воротам. Это его качество, которое он мало использовал в предыдущих играх, но в последних матчах он делал это гораздо чаще. Это хорошо и для него, и для нас».
О том, сыграет ли Начо в старте
«Когда у вас есть Начо, у вас всегда возникают сомнения по составу на каждый матч. В «Реале» могут сыграть не только 11 футболистов», – сказал тренер «Реала» после матча с «Кадисом» (1:1).
«Реал» сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов 28 мая.
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