«Севилья» сыграет в Лиге чемпионов, «Бетис» и «Сосьедад» – в ЛЕ, «Алавес» вылетел из Ла Лиги

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«Севилья» гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Команда Хулена Лопетеги сегодня сыграла вничью с «Атлетико» (1:1) и обеспечила себе четвертое место в Ла Лиге. У нее 67 очков, у идущего пятым «Бетиса» – 64, но «Севилья» имеет преимущество по дополнительным показателям.

В Лиге Европы свой чемпионат представят «Бетис» и «Реал Сосьедад». Команда тренера Мануэля Пеллегрини обеспечила себе выступление в ЛЕ в результате победы в Кубке Испании, и теперь «Сосьедад» получит путевку в этот турнир даже в том случае, если так и останется шестым.

«Вильярреал» и «Атлетик» в последнем туре поборются за место в Лиге конференций.

Также стало известно, что «Алавес» покидает высшую лигу Испании. Он занимает 20-е место, до спасительного 17-го – 5 очков за тур до конца сезона.

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