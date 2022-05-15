«Севилья» сыграет в Лиге чемпионов, «Бетис» и «Сосьедад» – в ЛЕ, «Алавес» вылетел из Ла Лиги

«Севилья» гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Команда Хулена Лопетеги сегодня сыграла вничью с «Атлетико» (1:1) и обеспечила себе четвертое место в . У нее 67 очков, у идущего пятым «Бетиса» – 64, но имеет преимущество по дополнительным показателям.

В Лиге Европы свой чемпионат представят и . Команда тренера Мануэля Пеллегрини обеспечила себе выступление в ЛЕ в результате победы в Кубке Испании, и теперь «Сосьедад» получит путевку в этот турнир даже в том случае, если так и останется шестым.

«Вильярреал» и «Атлетик» в последнем туре поборются за место в Лиге конференций.

Также стало известно, что покидает высшую лигу Испании. Он занимает 20-е место, до спасительного 17-го – 5 очков за тур до конца сезона.

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