Геннадий Орлов: «Дерби не получилось. «Зениту» было безразлично, а «Спартак» выступал очень боязливо»

назвал игру «Спартака» в матче с «Зенитом» (1:1) боязливой.

– Дерби не получилось. Одним уже было безразлично, а «Спартак» выступал очень боязливо как-то… Плюс обнажились проблемы в обороне петербуржцев – их ахиллесова пята сейчас, неуверенный вратарь.

Два центральных защитника Чистяков и Алип не умеют делать первый пас, ничего у них не получается, отдают только рядом стоящим. Но стать чемпионами хватило, а летом надо решать вопрос.

«Зенит» побеждает за счет атаки, при этом много пропускает – больше 20 мячей за чемпионат это, конечно, многовато. Когда-то Семака упрекали в том, что он делает упор на защитников и становится чемпионом, а сейчас защитников нет, вратаря уровня Лиги чемпионов нет. Но все же какой-то баланс сохраняется, одно компенсирует другое.

– Выбор Одоевского – от безысходности? Почему Семак доверил именно ему место в воротах в этом матче?

– Ну, Одоевский же воспитанник клуба, но я сдержан в его оценке. Он играет еще в молодежный футбол, а уж Лига чемпионов, к чему всегда стремится «Зенит», еще выше уровень.

Одоевскому срочно надо наращивать мышцы – он же очень худой, субтильный. Как он может бороться с центральным нападающим, например, Лукаку, если выйдет против него? «Зенит» же играл совсем недавно с «Челси»… Вот столкнутся они в воздухе – и что будет с нашим вратарем? Есть закон жанра – и в этом законе жанра должен быть мощный сильный мужик, который бьет кулаком так, что все отлетают. И свои, и чужие. Другого нет пути.

– «Спартак» сыграл против «Зенита» вновь в одного нападающего, хотя у Соболева с Николсоном в последних матчах неплохо получалось в дуэте…

– Так вопрос нельзя ставить – два нападающих или один, пять защитников или три… Не поставлена игра, а игру делают прежде всего полузащитники, и сзади, и впереди. А тут нет середины поля, чтобы мяч был под контролем у «Спартака». А это плацдарм и для развития собственных атак, и для обороны.

А у «Спартака» этого нет – потому он и на десятом месте. У Тедеско тоже долго не получалось, но в итоге сложилось. А сейчас опять им надо создавать новую команду.

И я не понимаю, почему не ставят Бакаева. Я слышал, что он хочет куда-то перейти, но я думал, что это слух, что в «Спартаке» у него все в порядке. Но раз его не ставят с первых минут, значит, отказываются от игрока. В матче с «Зенитом» его выпустили в самой концовке, а ведь он создает остроту, он самый быстрый. Но, вероятно, действительно куда-то уходит, – сказал журналист.

«Спартак» упустил лучший шанс прервать депрессивную серию с «Зенитом» и ответить на 1:7

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