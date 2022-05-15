Экс-судья Федотов: «Зениту» следовало перебить пенальти, Дзюба вбежал в штрафную раньше»

Экс-судья Игорь Федотов считает, что «Зенит» забил «Спартаку» с нарушением правил.

Хавбек питерцев реализовал пенальти в конце игры 29-го тура РПЛ и позволил своей команде избежать поражения – 1:1.

«Формально пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом» надо было перебить, Дзюба вбежал в штрафную раньше. Но арбитры неформально дают игрокам метр от линии.

Хотя Дзюба забежал далеко, а Кукуян со своей позиции этого не заметил. Но по правилам игры – нужно было перебивать», – отметил Федотов.

Судья забрал у «Зенита» чистый гол и поставил спорный пенальти. А ведь мог просто не свистеть раньше времени

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