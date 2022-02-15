Андрей Канчельскис: «РПЛ пробивает дно. «Спартак» еще лет 20 будет ковыряться, чтобы снова стать первым»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» высказался об уровне , а также поделился мыслями о перспективах «Спартака».

– С чемпионом России уже все известно – ?

– Думаю, питерцы не упустят это чемпионство. Не отдадут они титул в этом году . И по составу, и по опыту «Зенит» выглядит лучше. У «Динамо» нет стабильности! «Динамо» – молодцы, но им не хватает мастерства, чтобы стать чемпионами.

– Наш чемпионат настолько мертвый?

– Я уже говорил, что РПЛ – чемпионат среднего уровня. Наш чемпионат тише и тише пробивает дно. Все говорят, что у нас все отлично, а где это ваше «отлично»? РПЛ – беда!

По телевизору на «Дом-2» нам рассказывают всякие сказки, а народ верит. «Домом-2» я назвал «Матч ТВ». У нас все не отлично! У нас нет результата!

– Сколько у нас достойных команд в РПЛ?

– Когда-то у нас одна команда выстреливает, как «Лестер» в Англии, например. Сейчас это «Динамо». По моему мнению, ЦСКА – самая стабильная команда в чемпионате России. Они всегда, в любом состоянии борются за чемпионство и занимают верхние места в чемпионате.

Вот «Спартак» в 2017 году стал чемпионом. А теперь «Спартак» еще лет 20 будет ковыряться, чтобы снова стать первым. «Лидс» становился тоже чемпионом, а потом упал вниз. как «Лидс»: раз в 10 лет выигрывает что-то. А ЦСКА – самая стабильная команда.

Наш чемпионат, повторю, среднего уровня, а в ближайшее время упадет ниже среднего уровня. Зато у нас есть крикуны, как в «Собачьем сердце» – певуны. Флаг в руки певунам, пусть дальше прославляют нашу РПЛ. Мы смотрим со стороны, а они под другим ракурсом, видимо. Вообще непонятно что происходит. Они вкладывают и вкладывают деньги в наш футбол, а результата нет. Такая вот ситуация.

– Зато весело!

– Зато весело, да! Особенно болельщикам, которые болеют за свои любимые команды, где происходит бардак! Нервы тратят, а веселуха хорошая получается, – сказал Канчельскис.