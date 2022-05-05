Канчельскис о «Спартаке»: «Готов помочь, если организуют сбор денег. С каждого по 100 рублей – сумма будет грандиозная!»

согласен финансово поддержать «Спартак» в случае сокращения бюджета.

– Если будет организован сбор денег для помощи , я готов помочь, принять участие.

– Какую сумму скинете?

– Это дело личное, не хочу называть сумму. Если понадобится помощь – я готов скинуться, поможем.

Все команды могут организовать сбор средств, тот же , например.

Если каждый скинет по 100 рублей, сумма будет грандиозная! Еще раз – я готов! Надо помогать футболу, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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