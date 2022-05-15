Аджоев продолжит руководить тульским «Арсеналом» после вылета в ФНЛ («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Арсенал Тула Гурам Аджоев Чемпионат.com Футбол

Гурам Аджоев продолжит руководить тульским «Арсеналом» в следующем сезоне.

«Информация о том, что в клубе будет новое руководство, а Гурам Аджоев покинет своей пост, не соответствует действительности», – сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

Ранее появилась информация о том, что Аджоев покинет «Арсенал».

Аджоев занимает свой пост с 2016 года. Вчера «Арсенал» вылетел из Премьер-лиги в Олимп-ФНЛ.

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