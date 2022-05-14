Аджоев о следующем сезоне: «Арсенал» получит поддержку со стороны губернатора при любом развитии событий»

Руководитель тульского рассказал о встрече с губернатором региона.

«Накануне оставшихся важнейших матчей чемпионата руководство клуба принял губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин. Состоялся достаточно продолжительный, конструктивный и обстоятельный разговор, во время которого мы услышали и справедливую критику, и определенные претензии. Это абсолютно логично в сегодняшней турнирной ситуации.

Вместе с тем было получено подтверждение, что при любом развитии событий клуб не будет брошен и получит в следующем сезоне поддержку со стороны губернатора.

Сейчас все силы необходимо направить на достижение максимального результата в предстоящих матчах чемпионата. Нужно сделать все, чтобы оставить команду в РПЛ.

Мы, безусловно, благодарны за эту встречу в такой непростой момент, настроены на работу и призываем всех, кому дорог тульский «Арсенал», объединить усилия для достижения цели», — сказал Аджоев.

После 28 туров «Арсенал» с 23 очками замыкает таблицу .

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