Тухель не собирается уходить из «Челси»: «Буду вкладывать в работу все сердце и знания»

не планирует уходить из .

– Вы извлекли максимум из Рюдигера. Уверены ли вы, что сможете сделать «Челси» конкурентоспособным вне зависимости от того, каким будет состав?

– Да. Это все-таки моя работа. Вне зависимости от того, как и когда эта ситуация разрешится. Вне зависимости от того, насколько активно мы сможем действовать на трансферном рынке, в каких рамках мы сможем реагировать на ситуацию. Мы все равно постараемся выжать все из имеющегося состава.

Я надеюсь на это. Я знаю себя – я влюблюсь в тот состав, что у меня будет, и постараюсь довести его до максимума. Было приятно работать с Тони каждый день, и я немного обеспокоен, что мы в прошлом слишком много говорили об этом. Есть еще цели, которых мы не достигли в этом сезоне. Еще много чего можно добиться, и он по-прежнему является важной частью этого клуба. Мы по-прежнему требуем, чтобы он выкладывался на 100 процентов.

Мы сосредоточены на этом, начиная с предсезонки. В следующем сезоне жизнь пойдет своим чередом, нравится нам это или нет.

Начиная со следующей предсезонки, мы будем выкладываться на все сто, и я буду полностью вовлечен в работу, вкладывая в нее все сердце и все свои знания, – сказал тренер «Челси».

Напомним, Рюдигер покинет «Челси» в конце сезона в статусе свободного агента, так как лондонский клуб не может вести переговоры по новым контрактам из-за санкций, наложенных на Романа Абрамовича.